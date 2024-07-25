Ayvalık açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası’na yasa dışı yollarla gitmek isteyen 11’i çocuk 30 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edildi. Yapılan çalışma ile lastik bot içinde 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit edildi.Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından hareketli lastik bot durduruldu.Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollara geçmek kullanılan lastik bot içerisindeki 11'i çocuk, 30 düzensiz göçmen yakalandı.Yakalanan 30 düzensiz göçmen, Ayvalık'ta karaya çıkartılarak haklarında gerekli yasal işlemler başlatıldı.