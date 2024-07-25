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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları son bir kaç gündür yaşanan yükselişin ardından kâr satışlarıyla bugün hızlı düşüşler yaşıyor. Gram altın yüzde 0,52 düşüş sergiledi.

Ekleme: 25.07.2024 - 09:49 Güncelleme: 25.07.2024 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...Altın fiyatları son bir kaç gündür yaşanan yükselişin ardından kâr satışlarıyla bugün hızlı düşüşler yaşıyor. Gram altın yüzde 0,52 düşüş sergiledi.

Altın yatırımcıları bugün açıklanacak işsizlik maaşı başvurularına odaklandı.

İşte altında son fiyatlar

Gram altın 2,516 TL

Çeyrek altın 4,124 TL

Yarım altın 8,274 TL

Cumhuriyet altını 17.148 TL

ONS altın 2,374 dolar