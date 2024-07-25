Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatları son bir kaç gündür yaşanan yükselişin ardından kâr satışlarıyla bugün hızlı düşüşler yaşıyor. Gram altın yüzde 0,52 düşüş sergiledi.
Altın fiyatları son bir kaç gündür yaşanan yükselişin ardından kâr satışlarıyla bugün hızlı düşüşler yaşıyor. Gram altın yüzde 0,52 düşüş sergiledi.
Altın yatırımcıları bugün açıklanacak işsizlik maaşı başvurularına odaklandı.
İşte altında son fiyatlar
Gram altın 2,516 TL
Çeyrek altın 4,124 TL
Yarım altın 8,274 TL
Cumhuriyet altını 17.148 TL
ONS altın 2,374 dolar
Altın yatırımcıları bugün açıklanacak işsizlik maaşı başvurularına odaklandı.
İşte altında son fiyatlar
Gram altın 2,516 TL
Çeyrek altın 4,124 TL
Yarım altın 8,274 TL
Cumhuriyet altını 17.148 TL
ONS altın 2,374 dolar