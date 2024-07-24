Yaşar Güler'den Yunan bakana yanıt: Buyursun gelsin turistik geziye

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, bir televizyon kanalında verdiği röportajda 'Türkiye havacılıkta sıfır. F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz.' demişti. Bakan Güler'den de Yunan Bakan Georgiadis'a yanıt gecikmedi.Öte yandan Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, katıldığı bir canlı yayında Türkiye ile ilgili skandal açıklamalara imza atmıştı.Yunan bakan açıklamasında 'Türkiye havacılıkta sıfır. F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz' ifadelerini kullanmıştı.'Böyle bir şey yaparız demiyorum çünkü böyle bir şey yapmak istemiyoruz ama bunu karşı taraf söyleyince gülüyorum. Yunanistan son derece güçlü ittifakları olan bir ülke, Türkiye ise sorun yaratan bir ülke. Beğensek de beğenmesek de Türkiye bizim komşumuz. Elbette iletişim kuracağız ama bu egemenlik haklarımızdan vazgeçtiğimiz anlamına gelmiyor'