Yaşar Güler'den Yunan bakana yanıt: Buyursun gelsin turistik geziye
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in F-35 sözlerine yanıt verdi. "Yılda 60 milyon turist geliyor." diye konuşan Güler, "Yunan Bakan da buyursun gelsin turistik geziye." dedi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, bir televizyon kanalında verdiği röportajda 'Türkiye havacılıkta sıfır. F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz.' demişti. Bakan Güler'den de Yunan Bakan Georgiadis'a yanıt gecikmedi.
Yılda 60 milyon turistin Türkiye'ye geldiğini dile getiren Güler, 'Yunan Bakan da buyursun gelsin turistik geziye' dedi.
Öte yandan Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, katıldığı bir canlı yayında Türkiye ile ilgili skandal açıklamalara imza atmıştı.
'F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz' demişti
Yunan bakan açıklamasında 'Türkiye havacılıkta sıfır. F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz' ifadelerini kullanmıştı.
Georgiadis sözlerine şöyle devam etmişti:
'Böyle bir şey yaparız demiyorum çünkü böyle bir şey yapmak istemiyoruz ama bunu karşı taraf söyleyince gülüyorum. Yunanistan son derece güçlü ittifakları olan bir ülke, Türkiye ise sorun yaratan bir ülke. Beğensek de beğenmesek de Türkiye bizim komşumuz. Elbette iletişim kuracağız ama bu egemenlik haklarımızdan vazgeçtiğimiz anlamına gelmiyor'