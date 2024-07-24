Şanlıurfa’da 4.kattan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde 4. kattaki evin balkonundan düşen 4 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Büşra Tanboğa (4), Mahallede bulunan evinde oyun oynarken evin 4. katındaki balkondan düşerek beton zemine çarptı. Kızlarını yerde hareketsiz gören ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.



Küçük kız olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Küçük kız yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Küçük kızın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.