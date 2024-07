Rüşvetçi ABD'li senatör Bob Menendez istifa etti

Her fırsatta yaptığı açıklamalarla Türkiye karşıtlığını dışa vuran New Jersey'nin Demokrat Senatörü Bob Menendez'i rüşvet skandalı bitirdi..ABD'li Demokrat Senatör, aralarında rüşvet, yolsuzluk ve Mısır hükümetine yardım etmenin de bulunduğu 16 suçtan 16 Temmuz'da jüri tarafından suçlu bulunmasının ardından istifa etti.İstifa mektubunu okuduMenendez'in istifa mektubu Senato kürsüsünde yüksek sesle okundu.Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve New Jersey'in diğer Senatörü Cory Booker'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda Demokrat, Menendez'i istifaya çağırmıştı.ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Menendez hakkında hazırlanan iddianamede, 'siyasi nüfuzunu” New Jersey'den birkaç iş adamı ve Mısır hükümetine yardım etmek için kullandığı belirtilmiş, Menendez'in rüşvet olarak nakit para, külçe altınlar, iş tazminatı, lüks bir araç ve çok sayıda değerli eşya aldığı ifade edilmişti. Menendez'in evinde yapılan aramada çoğu giysilerde ve dolaplarda saklanmış yaklaşık 500 bin dolar nakit paranın yanı sıra 13 külçe altın bulunmuştu. Menendez, yargı süreci tamamlanıncaya kadar geçici olarak görevinden ayrılma kararı almıştı.2019'da sözde 'Ermeni soykırımının resmen tanınması' karar tasarısının Genel Kurul'da oylanmasını talep eden Menendez'in ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk kez 'Ermeni soykırımı' ifadesini kullanmasında rol oynadığı iddia edilmişti.2016'da dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya mektup yazarak Türkiye'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne karşı saldırgan davrandığını ileri süren Menendez, Doğu Akdeniz'deki varlığından dolayı Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını talep etmişti. Menendez'in ayrıca Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıktığı biliniyor.