PKK'nın selası okunacak! Bakan Fidan'dan Ankara - Şam arifesinde dikkat çeken mesaj: 'Savaşmamız gerekiyor'
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan “(PKK/YPG) Bununla savaşmamız, bunun elindeki petrolü, enerji kaynaklarını Suriye halkına geri vermemiz gerekiyor” açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap basınına önemli açıklamalarda bulundu.
Fidan'ın açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde:
-Netanyahu'nun başka bir ajandası var. Filistin'de ateşkes Netanyahu'nun politik amaçlarıyla örtüşmüyor
-İki devletli çözümü şimdi hayata geçirmezsek, ileride bir dördüncü Gazze savaşı çıkacaktır. Sürekli savaşlarla uğraşacağız.
-İki devletli çözüm konusunda anlaşma olursa, Türkiye olarak önerdiğimiz garantörlük mekanizmasının parçası olabiliriz.
-PKK/YPG ile savaşmamız, elindeki petrolü, enerji kaynaklarını Suriye halkına geri vermemiz gerekiyor.
-PKK Irak'ın her yerini kanser hücresi gibi sarıyor. Bu artık bizim sorunumuz olmaktan çıkıp Irak'ın bir milli güvenlik sorununa dönüştü.