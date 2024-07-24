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Beyaz Gazete
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PKK'nın selası okunacak! Bakan Fidan'dan Ankara - Şam arifesinde dikkat çeken mesaj: 'Savaşmamız gerekiyor'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan “(PKK/YPG) Bununla savaşmamız, bunun elindeki petrolü, enerji kaynaklarını Suriye halkına geri vermemiz gerekiyor” açıklamasında bulundu.

PKK'nın selası okunacak! Bakan Fidan'dan Ankara - Şam arifesinde dikkat çeken mesaj: 'Savaşmamız gerekiyor'
Ekleme: 24.07.2024 - 16:59 Güncelleme: 24.07.2024 - 17:00 / Editör: Ozge Selin
PKK'nın selası okunacak! Bakan Fidan'dan Ankara - Şam arifesinde dikkat çeken mesaj: 'Savaşmamız gerekiyor'
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Fidan'ın açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde:

-Netanyahu'nun başka bir ajandası var. Filistin'de ateşkes Netanyahu'nun politik amaçlarıyla örtüşmüyor

PKK'nın selası okunacak! Bakan Fidan'dan Ankara - Şam arifesinde dikkat çeken mesaj: 'Savaşmamız gerekiyor'

-İki devletli çözümü şimdi hayata geçirmezsek, ileride bir dördüncü Gazze savaşı çıkacaktır. Sürekli savaşlarla uğraşacağız.

-İki devletli çözüm konusunda anlaşma olursa, Türkiye olarak önerdiğimiz garantörlük mekanizmasının parçası olabiliriz.

-PKK/YPG ile savaşmamız, elindeki petrolü, enerji kaynaklarını Suriye halkına geri vermemiz gerekiyor.

-PKK Irak'ın her yerini kanser hücresi gibi sarıyor. Bu artık bizim sorunumuz olmaktan çıkıp Irak'ın bir milli güvenlik sorununa dönüştü.