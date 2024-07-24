PKK'nın selası okunacak! Bakan Fidan'dan Ankara - Şam arifesinde dikkat çeken mesaj: 'Savaşmamız gerekiyor'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap basınına önemli açıklamalarda bulundu.Fidan'ın açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde:-Netanyahu'nun başka bir ajandası var. Filistin'de ateşkes Netanyahu'nun politik amaçlarıyla örtüşmüyor-İki devletli çözümü şimdi hayata geçirmezsek, ileride bir dördüncü Gazze savaşı çıkacaktır. Sürekli savaşlarla uğraşacağız.-İki devletli çözüm konusunda anlaşma olursa, Türkiye olarak önerdiğimiz garantörlük mekanizmasının parçası olabiliriz.-PKK/YPG ile savaşmamız, elindeki petrolü, enerji kaynaklarını Suriye halkına geri vermemiz gerekiyor.-PKK Irak'ın her yerini kanser hücresi gibi sarıyor. Bu artık bizim sorunumuz olmaktan çıkıp Irak'ın bir milli güvenlik sorununa dönüştü.