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Beyaz Gazete
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetleri devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama, keşif/gözetleme ve mevzilerin güçlendirilmesi faaliyetlerine ilişkin fotoğrafları paylaştı.

Ekleme: 24.07.2024 - 16:42 Güncelleme: 24.07.2024 - 16:42 / Editör: Ozge Selin
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetleri devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama, keşif/gözetleme ve mevzilerin güçlendirilmesi faaliyetlerine her türlü koşulda azim ve kararlılıkla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.