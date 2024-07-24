Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetleri devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama, keşif/gözetleme ve mevzilerin güçlendirilmesi faaliyetlerine her türlü koşulda azim ve kararlılıkla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.