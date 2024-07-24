MSB duyurdu! 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den yapılan açıklamaya göre Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
MSB'den yapılan açıklamaya göre 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.,
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor.
Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız!
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor.
Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız!