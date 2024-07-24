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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu! 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamaya göre Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Ekleme: 24.07.2024 - 11:11 Güncelleme: 24.07.2024 - 11:17 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu! 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiMSB'den yapılan açıklamaya göre 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.,

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor.
Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız!