Milli hızlı tren raylara iniyor! Bakan Uraloğlu tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistemler AŞ'nin (TÜRASAŞ), İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl açıklanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde önceki yıla göre 64 basamak birden yükselerek sanayinin dev şirketleri arasındaki yerini sağlamlaştırdığını ifade etti.TÜRESAŞ'ın milli ve yerli teknolojiler geliştirmeye ve üretmeye devam ettiğini anlatan Uraloğlu, tasarım hızı saatte 176 kilometre olan Milli Elektrikli Tren setinin uluslararası standartlarda üretildiğini belirterek, '5 araçtan oluşan her setimiz 324 yolcu taşıyor. İlk üç seti şu an yolcu taşımacılığına devam eden tren setlerimizin dördüncüsünün de montaj işlemleri ve fabrika testleri de devam ediyor.' dedi.Bakan Uraloğlu, saatte 225 kilometre hıza uygun ve 8 araçlı olarak üretilecek Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti'nin tasarım çalışmalarının final aşamasında olduğunu da duyurarak, '584 yolcu taşıma kapasiteli trenimizin tasarım sürecinin yüzde 90'ını tamamlayarak prototip üretimine yönelik süreçleri de başlattık. İlk prototip montajını 2024 yılı sonunda bitireceğiz ve Milli Elektrikli Hızlı Trenimizi, 2025 yılında raylarda göreceğiz' şeklinde konuştu.İlklerin ve enlerin projesi Eskişehir – 5000 kapsamında, TCDD Taşımacılık AŞ'nin ihtiyaçlarına uygun yerli ve milli yeni nesil elektrikli anahat lokomotifini geliştirdiklerini de belirten Uraloğlu, montajı ve fabrika içi statik testleri tamamlanan lokomotifin dinamik testlerinin devam ettiğini söyledi. Uraloğlu, 'Lokomotifte yaklaşık 115 yerli tedarikçiden temin yapılarak ekonomiye ve cari açığın azaltılmasına büyük katkı sağlandı' dedi.