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Kayseri'de korkutan yangın! 3 katlı binanın çatısı alev aldı

Kayseri'de, 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyecilerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Ekleme: 24.07.2024 - 17:31 Güncelleme: 24.07.2024 - 17:37 / Editör: Ozge Selin
Kayseri'de korkutan yangın! 3 katlı binanın çatısı alev aldıKayseri'nin Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Bahçelievler Caddesi'ndeki 3 katlı binanın çatısında, saat 14.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kayseri'de korkutan yangın! 3 katlı binanın çatısı alev aldı

Büyüyen alevler çatının büyük bölümünü kapladı. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kayseri'de korkutan yangın! 3 katlı binanın çatısı alev aldı