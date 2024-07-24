Kayseri'de korkutan yangın! 3 katlı binanın çatısı alev aldı

Kayseri'nin Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Bahçelievler Caddesi'ndeki 3 katlı binanın çatısında, saat 14.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Büyüyen alevler çatının büyük bölümünü kapladı. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.