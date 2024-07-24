Katil İsrail'den 24 saatte 8 katliam! Siyonistler yine ölüm yağdırdı

Siyonist İsrail rejimi, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yaptığı soykırımına tüm tepkilere ve ateşkes görüşmelerine rağmen devam ediyor.Katil İsrail ordusu gece gündüz Gazze Şeridi'ni karadan, denizden ve havadan vuruyor.İsrail ordusu, önceki gece boyunca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin yanı sıra kuzeydeki Gazze kenti ve orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah bölgesine yoğun saldırılar düzenledi.Cibaliya Mülteci Kampı'nda evleri bombalayan İsrail ordusu 4 sivili katletti. Gazze kentinde es-Sabra Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda ise 8 Filistinli yaşamını yitirdi.Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 8 katliam gerçekleştirdiğini ve 84 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini, 329 kişinin yaralandığı açıkladı.Öte yandan ölü ve yaralıların götürüldüğü zor durumdaki Nasır Hastanesi, malzeme eksikliği nedeniyle yardım çağrısı yaptı.İsrail güçleri, sadece Hamas'ın olduğunu iddia ettiği Gazze Şeridi'nde değil işgal altındaki Batı Şeria'ya da saldırılar düzenliyor.İsrail askerlerinin El Halil ve Tulkerim kentlerinde düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 7 Filistinli yaşamını yitirdi.İsrail ordusu, önceki gün 25'ten fazla zırhlı araç ve ağır iş makinesiyle Tulkerim kentinde mülteci kampını kuşatmıştı. Hareket eden her şey ateş yağmuruna tutulmuştu.BM İnsan Hakları Ofisi, İsrail ordusunun zoruyla gerçekleşen Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki tahliyeler ve ölümlere ilişkin açıklamada bulundu.Hava saldırıları ve bombardımanlar altındaki Gazze'de güvenli bir yer kalmadığının altını çizilen açıklamada, BM'nin, İsrail ordusunun Han Yunus kentinin kuzeydoğusundaki sivillere yönelik tahliye emri uyarınca tekrarlanan yerinden edilmeleri kınadığı belirtildi.Açıklamada, yerinden edilmiş sivillerin 'hiç altyapısı olmayan, insani yardıma erişimin güç olduğu' El-Mevasi'ye yönlendirildikleri hatırlatılırken, 'güvenli bölge' ilan edilen yerin İsrail ordusunun top atışlarına ve hava saldırılarına maruz kaldığı kaydedildi.Ayrıca açıklamada, İsrail ordusunun tahliye emirlerinin Gazze'de insani yardımlar için hayati önem arz eden iki ana güzergahtan biri olan Selahaddin Caddesi'nin belirli kısımlarını kapsamasının yardımların girişini engelleyebileceği endişelerini doğurduğu bildirildi.İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 1 Temmuz'da Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri 'güvenlikleri için' acilen boşaltmaları yönünde açıklama yapmıştı.Han Yunus'un doğu bölgelerinde yerinden edilen Filistinlilere ses kaydı gönderen İsrail güçleri, bölgenin 'tehlikeli çatışma bölgesi' olduğu iddiasıyla Filistinlilerin tahliyesini istedi.İsrail ordusunun, daha önce 'güvenli olduğunu' iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine 13 Temmuz'da savaş uçaklarıyla düzenlediği şiddetli bombardımanda yarısı kadın ve çocuk 90 Filistinli hayatını kaybetmişti.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 39 bin 90 Filistinli kişi öldü, 90 bin 147 kişi yaralandı.UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Khodr, sosyal medya hesabından saldırıya uğrayan araçların fotoğraflarını paylaştı.Khodr, birisi bebek olmak üzere 5 çocuğun babalarıyla buluşturulması için UNICEF'a ait 2 aracın yola çıktığı sırada Gazze Vadisi bölgesinde saldırıya uğradığını belirtti.Açılan ateş sonucu bazı mermilerin UNICEF araçlarına isabet ettiğini aktaran Khodr, saldırıda yaralanan olmadığını ifade etti.Khodr, saldırıya uğrayan araçların üzerinde UNICEF'a ait olduğunu gösteren yazılar bulunduğuna dikkati çekerken, ekibin olaydan sonra çocukları babalarıyla buluşturduğunu kaydetti.Bunun son 3 ay içerisinde Gazze'de UNICEF'a ait araçlara yönelik ikinci saldırı olduğunu belirten Khodr, 'İnsani yardım çalışanlarının Uluslararası İnsani Hukuk kapsamında korunduğunu ve hedef alınmaması gerektiğini güçlü bir şekilde yineliyoruz.Gazze'deki insanların ve çocukların çaresizce güvendiği hayat kurtaran yardımın sağlanması için operasyonlarımız kolaylaştırılmalı ve korunmalıdır.' ifadelerini kullandı.UNICEF yetkilisi, saldırının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin ise bilgi vermedi.BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail askerlerinin 21 Temmuz'da Gazze Vadisi'nde BM konvoyuna ateş açtığını, saldırıda yaralanan olmadığını bildirmişti.Gazze'de şiddetli saldırılarına devam eden İsrail ordusu, başta BM olmak üzere sık sık yardım kuruluşlarını da hedef alıyor.İsrail ordusunun, 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda Dünya Merkez Mutfağı'nın (WCK) 7 çalışanı hayatını kaybetmişti.Açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.