İstanbul’un ölüm sahilleri! Denize girecek vatandaşlar dikkat

İstanbul'un birçok sahili son günlerde adeta ölüm saçıyor. Sıcak havalardan bunalan vatandaşların sahillere akın etmesiyle birlikte boğulma oranlarında artış gözlemlendi.İstanbul'da boğulma vakalarının en çok yaşandığı sahiller ise Kısırkaya, Şile ve Karaburun sahilleri oldu.Cankurtaranlardan alınan bilgilere göre, boğulma vakaları genellikle cankurtaran hizmeti verilmeyen ve kayalık bölgelerde yaşanıyor.Vatandaşların mümkün olduğunca cankurtaran olan sahillerde denize girmeleri önerilirken, çeken akıntı olarak bilinen RİP akıntısı da boğulma vakalarının önemli faktörlerinden biri.Denize gireceklerin dikkat etmesi gereken bir diğer nokta ise RİP akıntısı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Uzun RİP akıntısı ile ilgili bilgiler vererek bu akıntıya karşı olimpik yüzücülerin bile zorlandığını belirtti.Uzun, '' Bu akıntıya karşı yüzmek, olimpik yüzücüler için bile zordur. Akıntı hızla ortaya çıkar ve en fazla 2-3 dakika gibi kısa bir süre içinde son bulur. Bu zaman aralığında kıyıda yapılacak çok fazla bir şey yoktur.Ancak akıntıya kapılanlar için hayati bir durum söz konusudur. RİP akıntısı sanılanın aksine yüzeyden derine doğru değil, kıyıdan açığa doğru hareket eder ve güzergahı üzerindeki yüzücüleri hızla açığa doğru taşır.'Ben su içinde olsam da ayaktayım ve kıyıya yakınım, bana bir şey olmaz.' düşüncesi asla doğru değildir. Bu akıntı dize kadar gelen sulardaki insanların zeminle bağlantısını kesebilir.Bu nedenle asıl önemli olan akıntıya kapılan yüzücülerin nasıl davranması gerektiğini bilmesidir.' şeklinde konuştu.İstanbul'un Karadeniz'e kıyısı olan Sarıyer, Arnavutköy ve Şile'de bulunan sahilleri adeta ölüm sahillerine dönüştü. İstatistiklere göre, son bir yılda Arnavutköy'de 20, Sarıyer'de 25, Şile'de 10 kişi boğuldu.Sadece bu hafta sonunda ise Şile'de 3 kişi, Sarıyer'de 2 kişi, Arnavutköy'de ise 1 kişi olmak üzere toplam 6 kişi hayatını kaybetti.