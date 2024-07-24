Eski İYİ Parti'li iş adamının yasak aşk skandalında flaş gelişme! Mahkeme son noktayı koydu: Bebeğin babası...

Bölge siyaset dünyasında bomba etkisi yaratacak 'yasak aşk' belgelendi. Önceki dönem İYİ Parti İl Başkanı olan 3 çocuk babası 66 yaşındaki iş insanı Mehmet Başaran'ın 'komplo-siyasi itibar suikastı' diye nitelendirdiği yasak aşk olayının gerçek olduğu Adli Tıp Raporu'yla belgelenmişti. Başaran'ın 'yasak aşk' yaşadığı Elif Ş. isimli kadından olan bebeğin yüzde 99.99 babası olduğu Adli Tıp Raporu'yla ispatladı.Başaran, kendisine o dönem İYİ Parti Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi Kamil Korkmaz ile Elif Ş. isimli sevgilisinin 'komplo' kurduğu gerekçesiyle bu isimlere dava açmıştı.Üzerindeki tüm iddiaları reddeden Başaran önce açtığı 'şantaj' davasını kaybetmişti. Başaran'ın iddialarının asılsız olduğunun kanıtlandığı davada sonunda Kamil Korkmaz ve Elif Ş. hakkında beraat kararı verilmişti.Yasak aşkını ve birlikte yaşadığı Elif Ş.'den olan D.M.Ş. isimli kız bebeğini reddeden Başaran, kaybettiği 'şantaj' davasından sonra ikinci şoku Adli Tıp Raporu ile yaşamıştı.Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA incelemeleri sonunda Başaran ve bebek D.M.Ş.'den alınan örnekler birebir uyumlu çıkmış, 3 Nisan 2024 tarihinde hazırlanan rapora göre ise Mehmet Başaran'ın, D.M.Ş.'nin 'yüzde 99.99 babası olabileceği' belirtilmişti. Başaran 'Adaletin kestiği parmak acımaz. Mahkemenin verdiği karar neyse ona uyacağım' demişti.'Yasak aşk' skandalı sonrası Adli Tıp Raporu'yla hayatının şokunu yaşayan Başaran'a son darbeyi Antalya 4'üncü Aile Mahkemesi'nin gerekçeli kararı kayda geçti. Antalya 4'üncü Aile Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, 'İzmir Adli Tıp Kurumu'nun Adli Tıp Raporu'nda özetle; küçük D.M.Ş'e ait DNA profili ile ihbar olunan anne Elif Ş. ve davalı Mehmet Başaran adlı şahıslara ait DNA profillerinin karşılaştırmasının yapıldığı, elde edilen sonuçlara göre Mehmet Başaran adlı şahsın yüze 99,99 ihtimalle D.M.Ş'in biyolojik babası olabileceğinin tespit edildiği bildirilmiştir' denildi.Antalya 4'üncü Aile Mahkemesi'nin gerekçeli kararında açılan babalık davasıyla ilgili olarak, 'Dava, babalık davası olup, alınan ATK raporunda davalının davaya konu çocuğun babası olduğunun tespit edildiği, raporun tıbbi veriler esas alınarak düzenlenmiş olması nedeniyle denetime elverişli olduğu ve yeniden rapor alınmasının dosyaya bir yenilik katmayacağı değerlendirilmekle mevcut ATK raporu doğrultusunda dava ispatlandığından davanın kabulüne karar verilmiştir' denildi.Gerekçeli kararın 'hüküm' bölümünde ise Elif Ş.'nin davasının kabulü ile davalı Mehmet Başaran'ın, davaya konu çocuk D.M.Ş'in babası olduğunun tespiti ile aralarında soy bağının kurulmasına dair hükmün ilgili nüfus müdürlüğüne bildirileceği belirtildi.