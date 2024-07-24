Dünya saygı duydu onlar yine değişmedi! Muhalif medyada Selçuk Bayraktar hazımsızlığı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından aylık olarak hazırlanan çocuk dergisi 'Diyanet Çocuk'un temmuz sayısı çıktı. Binlerce çocuğa ulaştırılarak ufuklarının açılmasına yardımcı olan derginin 'bilim ve teknoloji' bölümünde Türkiye'nin ilk İHA/SİHA ve insansız savaş uçaklarını üreterek ülkemizin terörle mücadelesinde ayrı bir yer açan ve ülkemizi dünya üzerinde kendi İHA'larını üreten birkaç ülkeden biri haline getiren Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a yer verildi.Diyanet Çocuk'un 'bilim ve teknoloji' kategorisinde 'Uçan dehalar' başlıklı bölümde insanların yüzyıllardır uçma hayalleri kurduğundan ve uçuş hayallerinin ilk denemelerinden bahsedildi. Derginin söz konusu bölümünde bilim insanlarının sürekli olarak uzay ve havacılık teknolojileri üzerinde çalıştığı belirtilerek örnek olarak Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve ilk Türk astronot Alper Gezeravcı gösterildi.Derginin ilgili sayfasında ise Türkiye'nin ilk SİHA'sı Bayraktar TB2, ilk milli insansız savaş uçağımız Kızılelma, ilk milli muharip uçağımız KAAN, AKINCI SİHA ve Cezeri uçan arabaya yer verilirken 'Selçuk Bayraktar gibi dehalar, insansız hava araçları (İHA) ile teknolojinin sınırlarını zorluyorlar.' denildi.Bayraktar TB2 ve AKINCI'yı dünyanın 30'dan fazla ülkesine ihraç eden ve Azerbaycan ile Ukrayna savaşlarında hava araçlarının gösterdiği performans ile dünyanın saygısını toplayan Selçuk Bayraktar'ın Diyanet Çocuk'un 'bilim ve teknoloji' kategorisinde 'Deha' olarak nitelendirilmesi ülkemizdeki muhalifleri rahatsız etti.Muhalif yayın organı olan Cumhuriyet Gazetesi ve CHP'nin yayın organı Halk Tv'de yapılan haberlerde Selçuk Bayraktar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olduğuna vurgu yapılarak 'Deha' olarak yazılmasın propaganda olduğu iddia edildi.