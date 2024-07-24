Dilan Polat hakkında karar verildi! Masak raporu ortaya çıktı

Birçok suçlamadan tutuklu yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi. Mahkeme kuvvetli suç delillerinin bulunduğunu, atılı suçun cezasının alt ve üst sınırını ve adli kontrolün bu aşamada yetersiz kalacağını belirtti.

Kara para ve bir dizi suç iddiaları ile tutuklanan Engin Polat ve Dilan Polat'ın ticari işlemleri hakkındaki MASAK raporu çıktı.Raporda Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisi olmadığı söylendi.İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi, konu ile ilgili incelemesinin ardından, 'Asıl yetkili merci 4. Ağır Ceza' diyerek mahkemeye dosyayı sevk etti.Mahkemede Dilan Polat'ın tutukluluğuna itiraz değerlendirildi.Değerlendirmenin ardından mahkeme heyeti Mahkeme Dilan Polat'ın tutukluluğuna devam kararı verdi.