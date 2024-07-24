Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:'Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarımı kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. AK Parti'nin mücadelesine omuz veren tüm parti mensuplarıma ve vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. Grup toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Grup toplantımıza katılan sevgili gençlerimize hoş geldiniz diyorum. Her birine aşkınız için teşekkür ediyorum.Bugün vefatının 29. yıl dönümü olan Dr. Sadık Ahmet'i bir kez daha rahmetle yad ediyorum. İnandığı değerleri savunmaktan çekinmeyen bir dava adamıydı. Batı Trakya Türk Azınlığın bugün sahip olduğu kazanımlarda merhumun çok büyük payı vardır. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyorum. Tüm imkanlarımızla Batı Trakya'daki kardeşlerimizin yanında olacağımızı bilmenizi istiyoruz.Din ve eğitim hakları konuları sürekli gündemimizdedir. Yunanistan'ı yakından takip ediyoruz. Bundan sonra da onlara kol kanat germeye devam edeceğiz.Aynı durum Kıbrıs Türk halkının gasp edilen hakları için de geçerlidir. 1960'lardan beri, 3 çeyrek asırdır haksızlığa maruz kalıyor. Katliamları birçoğumuz daha dün gibi hatırlıyoruz. Yakılan köyleri, öldürülen çocukları, Kıbrıslı kardeşlerimizin dramlarını asla unutamayız. Tüm bu zulümler işlenirken Batılı kurumlar hiçbir şey yapmadı. Gazze soykırımını izledikleri gibi Kıbrıs'taki katliamı da izlediler.1983 yılında KKTC'nin ilanıyla barış harekatı taçlandırılmıştır. Kıbrıs Türk'ünün iradesini kırmaya yönelik politikalar o günden bugüne artarak devam etti. Anavatan ve garantör ülke olarak duruşumu barış harekatının 50. yıl dönümünde net şekilde ortaya koyduk. Büyük bir coşkuyla kutladık. Kıbrıs davasına, KKTC'nin bağımsızlığına verdiğimiz önemi bir kez daha tüm dünyaya ilan etmiş olduk. Hedefimiz KKTC'nin tanınırlığını artırmaktır. Attığımız adımların devamını getirmekte kararlıyız.Bu vesileyle barış harekatında şehit olan Mehmetçik ve mücahitleri tekrar rahmetle, kahraman gazileri şükranla yad ediyorum.Özellikle muhalefetin Türkiye'yi yabancılara şikayet eden siyasetini terk etmeye başlamasını önemsiyorum. Kimi CHP milletvekilleri Avrupa'da ülke ülke dolaşıp PKK'nın Suriye'deki uzantılarının gönüllü avukatlığını yapıyorlardı. Türkiye ve Türk siyasetine yakışmayan bu tavrın değişim işaretleri göstermesini muhalefetin normalleşmesi adına değerli buluyoruz.Biz komşularımızla ilişkilerimizde gerilim peşinde değiliz. Tüm ülkelerle dostluğumuzu ilerletmeye bakıyoruz. Bu politikamızda son derece iyi niyetliyiz. Ortak çıkarlar ve karşılıklı saygı çerçevesinde hareket edildiğinde aşılamayacak hiçbir engel göremiyoruz. Bu konuda önemli adımlar attık. Güvenlik tehditleri karşısında Türkiye'nin manevra alanını genişletmek için çabalarımızı yoğunlaştıracağız.Dış siyasette tüm bu hamleleri yaparken ekonomide de sıkıntılarımızın üstesinden geliyoruz. OVP'nin olumlu sonuçları görmeyi başladık, enflasyon inşallah bundan sonra daha sert şekilde düşecektir. Bu dengelenme önümüzdeki dönemde güçlenerek devam edecek. Sene sonunda enflasyonu hedeflediğimiz seviyelere indireceğiz. Kredi derecelendirme kuruluşları da Türkiye ile ilgili daha objektif değerlendirmeler yapıyor. Tam 11 yıl sonra gelen bu not artırımı Türkiye için çok geç kalmış bir adımdır. Bunlar elbette yeterli değil. Türkiye'nin ekonomik kapasitesinin bu oranların çok çok üzerinde olduğunu biliyoruz.Milletimiz gönlünü ferah tutsun. Türkiye doğru yoldadır. Hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Daha önce nasıl enflasyonu tek haneye indirdiysek, yine başaracağız. Bunu AK Parti'den başka yapacak kimse yoktur.Muhalefet aynı riyakarlığa seçim döneminde de başvurdu. Suyu ucuzlatmaktan bahsediyorlardı, yüzde 400-500 zam yapıyorlar. Liyakatten bahsediyorlardı, belediyelerde eş-dost geziyor. Otoparkından toplu taşımaya hangi hizmetler sunuluyorsa hepsinde fahiş artışa gittiler. Meydanlarda bol keseden paradan dağıtıyorlardı, şimdi emeklileri kapılarına dahi yaklaştırmıyorlar. Verilen vaatlerin hepsi rafa kalktı. Yolsuzluk, hırsızlık girdabına vatandaşlarımız tekrar sürüklendi.Dürüst siyaset verilen sözlerin arkasında durmayı gerektirir. Tutmadığınız sözlerin mahcubiyetini daha büyük vaatlerde bulunarak gizleyemezsiniz. Belediye başkanlarınıza söyleyin, bedava yapacağız diyerek milletten oy istedikleri ancak 3-4 kat zam yaptıkları hizmetlerin fiyatlarını düşürsünler.Belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya yer yok. Vals gösterisi düzenlemeyi belediyecilik zannediyorlar. Belediyeleriniz birikmiş SGK borçlarını ödesin.Biz siyasette hiçbir zaman ucuz yollara meyil etmedik. Seçim kazanmak uğruna tutamayacağımız sözler vermedik.Benim işçim, sanayicim, çiftçim en iyisine layıktır. Emeklilerimizin hakkını ödeyemeyiz. Emeklilerimizin yanında yer almayı asli görevimiz olarak biliyoruz. Hayat kalitelerini yükseltecek önemli adımlar attık. Son 21 yılda emekliler için birçok adım attık. Son 2 yılda en düşük emekli aylığını yüzde 257 oranında artırdık.Bu yıl ocak ayında bütçe imkanlarımızı zorlayarak tüm emekli aylıklarımızı yüzde 49,3 oranında artırmıştık. Emeklilerimize tek seferlik 5'er bin liralık ödeme yaparak onlara destek olduk. Emeklilerimize bayram ikramiyesi ödemelerini biz başlattık. Bir diğer imkan da banka promosyonudur. Emeklilerimize ödenen promosyon tutarının yükseltilmesini temin ettik. Özel bankalarda bu tutar 18 bin liraya kadar yükseliyor. Çalışma Bakanlığımız emekliler yılı kapsamında emeklilerimize farklı alanlarda imkanlar sağlıyor.Depremin faturası azaldıkça, ekonomide uyguladığımız politikalar daha fazla sonuç verdikçe, ortaya çıkan imkanları başta emeklilerimiz olmak üzere halkımızın emrine sunacağız.AK Parti'yi kuran aziz milletimizdir. 22 yıl önce AK Parti'yi birinci parti yapan milletle kurduğu irtibat ve iletişimdir. Bugüne kadar milletimizin hiçbir sorununa kulağımızı tıkamadık. Milletimizin sevincine olduğu gibi hüznüne ve acısına da ortak olduk. Milletimizle daima iç içe, yan yana yaşadık. Başkalarının ne dediği mühim değil. Millet ne diyor, ne düşünüyor, ne söylüyor biz ona dikkat kesildik.Birileri ısrarla görmezden gelse de Türkiye'de başıboş köpek sorunu var. Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde göremeyeceğiniz bir sokak köpeği popülasyonu ile karşı karşıyız. Bu sayısı katlanarak arıyor. Bu başıboş çocuklara, yaşlılara, yetişkinlere saldırıyorlar. Trafik kazalarına sebep oluyoruz. Çocuklarımız bizden kopartıyorlar. Artan kuduz vakaları... Müdahale edilmedikçe sorun daha da büyüyor ve çığırından çıkıyor. Milletimiz bu sorunun çözülmesini istiyor. Sokakların güvenli hale gelmesini istiyor. Bizim bu feryatlara tepkisiz kalmamız düşünülemez. Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın.Bölücü terör örgütünün bebekteki beşiği katletmesine, Gazze'de şu anda sayısı 16 bini bulan masum çocuğun katledilmesine ses çıkarmayanlar kalkıp da bize merhametten bahsetmesin.Dağdaki eli kanlı teröriste methiyeler düzenler bize merhametten bahsedemez. Ciğerparesini kaybetmiş yüreği yaralı bir anneyle empati kuramayan başka canlılarla nasıl empati kursun?İnsan sevmiyorlar ki bir köpeği nasıl sevecekler. Ayrıca birileri muhalefet milletvekillerinin desteğiyle kalkıp geliyor, meclis koridorlarını işgal ediyor. Utanmadan meclis çatısı altında milletvekillerine katil diye bağırabiliyor. Milletvekili milletin temsilcisidir. Tüm Türkiye'nin vekilidir.Teklif komisyonda kabul edildi. Bunu yasalaştırarak sokaklarımızı güvenli hale getireceğiz. Meclis tatile girmeden bu işi bitireceğiz.'