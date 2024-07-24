Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başıboş köpek sorunu açıklaması! 'Asla taviz yok bu işi bitireceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında yaptığı konuşmada gündemin en önemli konularından biri olan başıboş köpek sorunuyla ilgili çok net konuştu. Erdoğan, "Gazze'deki katliama ses çıkarmayanlar bize merhamet dersi vermesin. Asla taviz yok bu işi bitireceğiz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında yaptığı konuşmaya şöyle devam etti:Birileri ısrarla görmezden gelse de Türkiye'de başıboş köpek sorunu var. Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde göremeyeceğiniz bir sokak köpeği popülasyonu ile karşı karşıyız. Bu sayısı katlanarak arıyor. Bu başıboş çocuklara, yaşlılara, yetişkinlere saldırıyorlar. Trafik kazalarına sebep oluyoruz. Çocuklarımız bizden kopartıyorlar. Artan kuduz vakaları... Müdahale edilmedikçe sorun daha da büyüyor ve çığırından çıkıyor. Milletimiz bu sorunun çözülmesini istiyor. Sokakların güvenli hale gelmesini istiyor. Bizim bu feryatlara tepkisiz kalmamız düşünülemez. Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın.Bölücü terör örgütünün bebekteki beşiği katletmesine, Gazze'de şu anda sayısı 16 bini bulan masum çocuğun katledilmesine ses çıkarmayanlar kalkıp da bize merhametten bahsetmesin. Dağdaki eli kanlı katil sürülerine methiyeler düzenler, kimse kusura bakmasın ama bize vicdan ve merhamet nutku çekemez. Ciğerparesini kaybetmiş yüreği yaralı bir anneyle empati kuramayan başka canlılarla nasıl empati kursun? İnsan sevmiyorlar ki bir köpeği nasıl sevecekler. Ayrıca birileri muhalefet milletvekillerinin desteğiyle kalkıp geliyor, meclis koridorlarını işgal ediyor. Utanmadan meclis çatısı altında milletvekillerine katil diye bağırabiliyor. Milletvekili milletin temsilcisidir. Tüm Türkiye'nin vekilidir. Komisyonda, köpek yüzünden hayatını kaybetmiş 10 yaşındaki kızının acısını yüreğinde taşıyan annenin, 10 yaşındaki oğlu parçalanmış babanın üzerine yürüyen bir karakter fukarasının diline en son alacağı kelime merhamettir. Kimse Gazi meclisin konumuna gölge düşüremez. Böyle bir edepsizliğin tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirler çok sıkı şekilde alınmalıdır. Teklifin yasalaşması sadece bir başlangıçtır. Bundan sonra önemli olan sahiplenme sürecidir. Hayvanseverlerden başıboş köpekleri sahiplenme kampanyamıza güçlü destek bekliyoruz.Teklif komisyonda kabul edildi. Bunu yasalaştırarak sokaklarımızı güvenli hale getireceğiz. Meclis tatile girmeden bu işi bitireceğiz. Meclis tatile girmeden Genel Kurula sunacak, taşkınlıklara prim vermeyecek, yasalaştırıp sokaklarımızı güvenli hale getireceğiz.