CHP’nin Cuma hutbesi hazımsızlığına tepki yağıyor! 'Karanlık zihniyetlerini...'

Ayetlerin okunduğu Cuma hutbesine 'saçmalık' diyen, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı ise 'hadsiz' diyerek hedef alan CHP Sözcüsü Yücel'e Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcilerinden tepki geldi.Ayetler ve hadisler ışığında hazırlanan Cuma hutbesine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a saldıran Deniz Yücel'e verilen işe o tepkiler;Diva-Sen Genel Başkanı Osman Taşcı; 'CHP sözcüsüne soruyoruz! Be adam, Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın hutbede okumuş olduğu İslâm ilkesi seni ve sizi niçin rahatsız etmiştir. Başkanımızın hitabı Allah'a iman eden Müslümanlaradır. Ve mevzubahis emir Allah'ın bir emridir. Müslümansanız Allah'ın emri sizi niye rahatsız ediyor. Müslüman değilseniz siz niçin rahatsız oluyorsunuz, hitap size değildir!'Milli Gençlik Vakfı Genel Başkanı Salih Turhan; '1000 yıllık İslam coğrafyasında belli tarihlerde İslami değerlere dil uzatanlar, had bildirmeye çalışanlar tarihin çöplüğünde zihniyet olarak kaybolmuşlardır. Bu geri kalmış, kendini ilerici zanneden zihniyetlerin asıl gayesi kendi karanlık zihniyetlerini halka empoze etmektir.Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız; 'CHP zihniyetinde din düşmanlığı bitmez. Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş hocamız cuma hutbesinde dinimiz İslam'ın hükümlerini dile getirmiştir. İslam'la olan dertlerini Sayın Ali Erbaş hocamız üzerinden görmeye çalışan CHP Sözcüsü Deniz Yücel ve beraberindeki ayak takımı haddini bilmelidir!'Gaziantep Müftülüğü il Vaizi Dr. Salih Kadri OĞUL; 'Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırladığı Cuma hutbesine dil uzatacak kadar birileri haddini aşabiliyor'Kütahya Müftüsü Dr. İrfan Açık; 'Müslüman, elinden ve dilinden başkalarına fenalık gelmeyen insandır. Vazifemiz halkımız nezdinde İslam'ın tesirini artırmaktır. Sahih tebliğ ve iyi temsil imanın gereği, adres Kur'an ve Sünnet'tir. İnandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.'Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül; 'Din cahili İslam düşmanı CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel'e, Diyanet camiasından ve aziz milletimizden özür dileme çağrısında bulunuyoruz: Herkes haddini ve hududunu bilmeli. Ağzı rakı kokan, hayatta bir vakit dahi namaz kılmamış, camiye uğramamış, LGBT savunucusu gusülsüz din cahili gazetecilerin, TV yorumcularının, köşe yazarlarının ve siyasetçilerin sürekli Diyanet'i eleştirmelerinden bıktık usandık'