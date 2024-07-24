Cevdet Yılmaz'dan OVP açıklaması!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünyada ve Türkiye'de gelişmelerin dikkate alınarak Orta Vadeli Programın (OVP) güncelleneceğini açıkladı.AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar:Yapısal reform bölümümüzde gerçekleşmeler var, ilaveler olacak.(OVP'de güncelleme) Katılımcı bir şekilde yapacağız. Tüm bakanlarımız kendi alanlarında ilgililerle, STK'larla, meslek kuruluşlarıyla görüşmelerini yapacaklar.Cumhurbaşkanımızın onayıyla OVP'yi güncellemiş olacağız, ana çerçeve değişmeyecek.Kanun gereği eylülün ilk haftasını hedefliyoruz."