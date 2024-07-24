Bakan Yerlikaya: Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı

Rusya Interpol Birimi yetkilileri Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol/Europol Daire Başkanlığını arayıp 'Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov isimli zanlının Moskova'da bombalı araçla terör saldırısı düzenlendiği, saldırı sonucunda 2 kişinin yaralandığı ve şüphelinin Moskova-Bodrum uçağı ile Türkiye'ye kaçtığı bilgisini verdi.BODRUM'DA YAKALANDIHarekete geçen Emniyet birimleri yaptığı incelemelerde zanlının saat 09:40'ta Bodrum Havalimanından giriş yaptığı, Interpol Uluslararası Aranan Şahıslar Veri Tabanı (e-ASF) kayıtlarında bulunmadığı için tanınmadığı, aktif UYAP kaydının bulunmadığını belirledi.İstihbarat Başkanlığı ve İnterpol/Europol Daire Başkanlığınca, MİT Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ile gerekli koordinasyonun sağlanmasının ardında, Rusya INTERPOL Biriminden gelen kimlik bilgileri ve fotoğraflarla eşleşen zanlı yakalandı.Başarılı operasyonu duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'Operasyonu yürüten kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlerle ve küresel çapta terörizmle mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz' dedi.