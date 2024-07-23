Pençe-Kilit bölgesinde terör örgütüne darbe!

MSB'den yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı; Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.Ele geçirilen malzeme şöyle:- 1000 adet Doçka mühimmatı,- 7 adet 107 mm roket mühimmatı,- 10 adet antipersonel mayın,- 6 adet havan mühimmatı,- 2 adet su deposu,- 1 adet IP kamera,- Muhtelif yaşam malzemesi.