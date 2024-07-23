Pençe-Kilit bölgesinde terör örgütüne darbe!
Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki arama-tarama faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.
MSB'den yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı; Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.
Ele geçirilen malzeme şöyle:
- 1000 adet Doçka mühimmatı,
- 7 adet 107 mm roket mühimmatı,
- 10 adet antipersonel mayın,
- 6 adet havan mühimmatı,
- 2 adet su deposu,
- 1 adet IP kamera,
- Muhtelif yaşam malzemesi.