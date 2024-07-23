Microsoft düzeltme aracı yayınladı! Sadece 25 KB

Geçtiğimiz hafta, dünya genelinde internet sistemlerinde yeni bir sorun ortaya çıktı. ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un sisteminde yaşanan bu arıza, tüm dünyayı etkiledi ve krize neden oldu.Havalimanları, bankalar ve hastaneler dahil olmak üzere çok sayıda şirket, internet üzerinden sunduğu hizmetlerde kesinti yaşadı.ABD'li teknoloji devi Microsoft, daha sonra ise siber güvenlik için kullanılan CrowdStrike sistemindeki bu sorunun giderildiğini duyurdu.Microsoft, geçtiğimiz hafta tüm dünyayı kaosa sürükleyen CrowdStrike krizi için sadece 25 KB büyüklüğünde yeni bir düzeltme aracı yayınladı.Falcon yazılımının yüklü olduğu bilgisayarlarda düzeltme yapmaya yarayan bu araç, hatalı dosyalarını siliyor ve böylelikle bilgisayarların yeniden çalışmasını sağlıyor.Microsoft'un resmî internet sitesinde yayımlanan düzeltme aracı, sadece 25 kb boyuta sahip. Kısacası tüm dünyada krize neden olan sorun, çok küçük bir araç sayesinde çözülebiliyor.Eğer sizin de bilgisayarınız bu sorun nedeniyle mavi ekran hatası verirse, aşağıdaki adımları uygulayın. Microsoft'un yayınladığı yeni aracın özelliği ise bu adımları otomatik olarak yapıyor olması:“Windows'u Güvenli Modda veya Windown Kurtarma Ortamında başlatın.C:WindowsSystem32driversCrowdStrike dizinine gidin.“C-00000291*.sys” ile başlayan dosyayı bulun ve adını değiştirinBilgisayarı normal şekilde yeniden başlatın.