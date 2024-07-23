Bakan Şimşek açıkladı: Swap stoku rekor oranda geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kararlılıkla uyguladığımız program sayesinde riskler azalıyor, finansal piyasalarda normalleşme sürüyor. TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi. Parasal aktarım mekanizmasını güçlendiren bu durum dezenflasyon sürecine de önemli katkı sağlayacak." dedi.

TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku rekor oranda geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.Kararlılıkla uyguladıkları program sayesinde risklerin azaldığını ve finansal piyasalarda normalleşmenin sürdüğüne dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stokunun 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara gerilediğini bildirdi.Şimşek, parasal aktarım mekanizmasını güçlendiren bu durumun dezenflasyon sürecine de önemli katkı sağlayacağını belirtti.