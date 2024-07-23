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Beyaz Gazete
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Altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte detaylar...

ABD Başkanı Biden'in çekilmesinin ardından artan küresel risk iştahı altına değer kaybettiriyor. Gram altın 2600 Liradan 2,533 Liraya kadar geriledi.

Ekleme: 23.07.2024 - 09:41 Güncelleme: 23.07.2024 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
Altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte detaylar...ABD Başkanı Biden'in çekilmesinin ardından artan küresel risk iştahı altına değer kaybettiriyor. Gram altın 2600 Liradan 2,533 Liraya kadar geriledi.

Dolar ise güç kaybediyor. Küresel borsalar yeşile döndü.

Altın yatırımcıları ABD siyasetini ve ABD verilerini izlemeye devam edecek.

Altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Gram altın 2,536 TL

Çeyrek altın 4,163 TL

Yarım altın 8,351 TL

Cumhuriyet altını 17,064 TL

ONS altın 2,391 dolar