Altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte detaylar...

ABD Başkanı Biden'in çekilmesinin ardından artan küresel risk iştahı altına değer kaybettiriyor. Gram altın 2600 Liradan 2,533 Liraya kadar geriledi.

ABD Başkanı Biden'in çekilmesinin ardından artan küresel risk iştahı altına değer kaybettiriyor. Gram altın 2600 Liradan 2,533 Liraya kadar geriledi.Dolar ise güç kaybediyor. Küresel borsalar yeşile döndü.Altın yatırımcıları ABD siyasetini ve ABD verilerini izlemeye devam edecek.Gram altın 2,536 TLÇeyrek altın 4,163 TLYarım altın 8,351 TLCumhuriyet altını 17,064 TLONS altın 2,391 dolar