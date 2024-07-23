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Beyaz Gazete
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AKOM saat verdi! İstanbullular dikkat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren yer yer gökgürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

Ekleme: 23.07.2024 - 10:57 Güncelleme: 23.07.2024 - 10:58 / Editör: Ozge Selin
AKOM saat verdi! İstanbullular dikkatAKOM tarafından yapılan açıklamada İstanbul için bugün öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış müjdesi verildi.

Yapılan açıklamada İstanbul’u yaklaşık iki haftadır etkisi altına alan sıcak ve bunaltıcı havanın etkisini azaltacağının tahmin edildiği aktarıldı.