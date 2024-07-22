Van'da düzenlenen operasyonda 8 PKK'lı yakalandı

Kahraman polisimizin terör örgütleriyle mücadelesi sürüyor...Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik soruşturmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında, saklandığı yerler tespit edilen 8 terör örgütü PKK zanlısı için düğmeye basıldı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 7-21 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda, 8 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.Polis ekipleri tarafından emniyete alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.