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Van'da düzenlenen operasyonda 8 PKK'lı yakalandı

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmada, 8 terör örgütü zanlısı gözaltına alındı.

Ekleme: 22.07.2024 - 13:03 Güncelleme: 22.07.2024 - 13:03 / Editör: Ozge Selin
Van'da düzenlenen operasyonda 8 PKK'lı yakalandıKahraman polisimizin terör örgütleriyle mücadelesi sürüyor...

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik soruşturmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında, saklandığı yerler tespit edilen 8 terör örgütü PKK zanlısı için düğmeye basıldı.

8 PKK zanlısı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 7-21 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda, 8 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri tarafından emniyete alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.