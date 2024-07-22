Van'da düzenlenen operasyonda 8 PKK'lı yakalandı
Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmada, 8 terör örgütü zanlısı gözaltına alındı.
Kahraman polisimizin terör örgütleriyle mücadelesi sürüyor...
Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik soruşturmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında, saklandığı yerler tespit edilen 8 terör örgütü PKK zanlısı için düğmeye basıldı.
8 PKK zanlısı yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 7-21 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda, 8 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Polis ekipleri tarafından emniyete alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik soruşturmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında, saklandığı yerler tespit edilen 8 terör örgütü PKK zanlısı için düğmeye basıldı.
8 PKK zanlısı yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 7-21 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda, 8 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Polis ekipleri tarafından emniyete alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.