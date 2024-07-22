SGK’dan flaş karar: Bu hastalıkları geçirenler direkt emekli olacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sağlık sorunları nedeniyle iş hayatını sürdüremeyenler için yeni bir liste açıkladı.Bu listeye göre, belirli hastalıkları geçirenler erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor.Erken emeklilik hakkından yararlanmak için, hastalığınızın iş gücünüzde %60 ve üzerinde bir kayıp oluşturduğunun tespit edilmesi gerekiyor.Ayrıca, en az 10 yıl süreyle sigortalı olarak çalışmış olmanız ve 1800 gün prim ödemiş olmanız da şartlar arasında.Ancak, her türlü sağlık sorunu bu kapsama girmiyor. İşte SGK'nın açıkladığı emeklilik kapsamında değerlendirilen hastalıklar…Malulen emekliliği kapsayan hastalıklar· Kanser· Epilepsi· Parkinson hastalığı· Beyin tümörleri· Behçet hastalığı· Organ nakli (kemik iliği hariç)· AIDS· Tüberküloz· Siroz· Zeka geriliği· Şizofreni· Bipolar bozukluk· Multipl skleroz (MS)· Serebral palsi· Felç· Uzuv kayıpları· Demans· Görme kaybı