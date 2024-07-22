Savunması tüyler ürpertti! Annesinin cesedini 5 yıl boyunca sakladı
Japonya'nın Osaka şehrinde akıllara durgunluk veren bir olay ortaya çıktı. Polis, ölen annesinin cesedini 5 yıl boyunca evde saklayan 60 yaşındaki bir erkeği tutukladı.
"Böylesi nasıl olur?" dedirten olay Japonya'nın Osaka kentinde yaşandı. Ölen annesinin cesedini 5 yıl boyunca saklayan adam savunmasıyla da duyanların tüylerini diken diken etti.
ANNESİNİN CESEDİNİ 5 YIL BOYUNCA EVDE SAKLADI
Japonya'nın Osaka şehrinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Polis, İkuno semtinde yaşayan 60 yaşındaki Katsunori Onada isimli adamın ölen annesinin cesedini yaklaşık 5 yıl boyunca evde sakladığı ortaya çıktı.
OLAYI İTİRAF ETTİ
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre Cumartesi günü evinin önünde yaşanan bir anlaşmazlık ile ilgili polise bilgi verirken olayı itiraf eden Onada, annesi Tomiko Onada’nın 2019 yılının Eylül ayında öldüğünü söyledi.
ANNESİNİN EMEKLİ MAAŞI İÇİN Mİ YAPTI?
"Annem bir gün yemek yemeyi bıraktı ve sonrasında öldü. Ben de çok fazla soruna neden olacağını düşündüğüm için cesedi ikinci kattaki yatak odasında bıraktım” diyen Onada’nın suçunu itiraf etmesinin ardından tutuklandı.
Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatan polis, şahsın annesinin emekli maaşını bankadan çekmeyi sürdürebilmek için ölümü resmi makamlara bildirmediği ihtimali üzerinde duruyor.
ANNESİNİN CESEDİNİ 5 YIL BOYUNCA EVDE SAKLADI
Japonya'nın Osaka şehrinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Polis, İkuno semtinde yaşayan 60 yaşındaki Katsunori Onada isimli adamın ölen annesinin cesedini yaklaşık 5 yıl boyunca evde sakladığı ortaya çıktı.
OLAYI İTİRAF ETTİ
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre Cumartesi günü evinin önünde yaşanan bir anlaşmazlık ile ilgili polise bilgi verirken olayı itiraf eden Onada, annesi Tomiko Onada’nın 2019 yılının Eylül ayında öldüğünü söyledi.
ANNESİNİN EMEKLİ MAAŞI İÇİN Mİ YAPTI?
"Annem bir gün yemek yemeyi bıraktı ve sonrasında öldü. Ben de çok fazla soruna neden olacağını düşündüğüm için cesedi ikinci kattaki yatak odasında bıraktım” diyen Onada’nın suçunu itiraf etmesinin ardından tutuklandı.
Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatan polis, şahsın annesinin emekli maaşını bankadan çekmeyi sürdürebilmek için ölümü resmi makamlara bildirmediği ihtimali üzerinde duruyor.