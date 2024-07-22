MSB duyurdu! 7 PKK'lı terörist etkisiz

MSB'den yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 3 PKK'lı terörist, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 4 PKK/YPG'li terörst etkisiz hale getirildi.