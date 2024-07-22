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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu! 7 PKK'lı terörist etkisiz

MSB'den yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 3 PKK'lı terörist, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 4 PKK/YPG'li terörst etkisiz hale getirildi.

Ekleme: 22.07.2024 - 13:53 Güncelleme: 22.07.2024 - 13:55 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu! 7 PKK'lı terörist etkisizMSB'den yapılan açıklamaya göre 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.