Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Az bulutlu, batısının zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 40°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 36°CAz bulutluBURSA °C, 37°CAz bulutluKOCAELİ °C, 37°CAz bulutluAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 36°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 42°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 38°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 42°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, zamanla doğusu yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 37°CAz bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutluANTALYA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 35°CAz bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutluISPARTA °C, 39°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 37°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 38°CAz bulutluESKİŞEHİR °C, 36°CParçalı ve az bulutluSİVAS °C, 34°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyorBOLU °C, 33°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 35°CAz bulutluSİNOP °C, 30°CAz bulutluZONGULDAK °C, 30°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 37°CAz bulutluARTVİN °C, 30°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yüksek kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 30°CAz bulutluTRABZON °C, 29°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey, Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 29°CParçalı bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 26°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 37°CAz bulutluVAN °C, 29°CParçalı bulutlu, doğu çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 41°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 40°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 39°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 42°CAz bulutlu ve açık