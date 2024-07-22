Kastamonu'da orman yangını! Bölgeye ekipler sevk edildi
Kastamonu'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye başta olmak üzere çok sayıda ekip sevk edildi.
Olay, Merkez ilçesi Alpağun köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, arazözler sevk edildi. Bölgeye helikopter helikopter desteği de sevk edildi.
Ekipler yangını söndürmek çalışma başlattı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, arazözler sevk edildi. Bölgeye helikopter helikopter desteği de sevk edildi.
Ekipler yangını söndürmek çalışma başlattı.