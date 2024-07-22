Kaçak göçmenlere şok baskın... Vatandaşın yardımı ile 10 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul'un Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde emniyet müdürlüğüne yapılan, 'bir grup kaçak göçmenin bir binanın zemin katında bulunan iş yerinde toplandığı' ihbarı üzerine polis harekete geçti. İhbarın yapıldığı adrese baskın yapan polis, kaçak göçmenleri gözaltına aldı. Baskın sırasında bazı kaçak göçmenler ise, sokakta bulunan binalara girerek, saklanmaya çalıştı.Bir kişi ise bir binanın arka boşluğundan yan binaya geçerek, kaçmaya çalıştı. Bu sırada, mahalle sakinleri, evlerinden eşya atarak kaçmasına engel oldu. Yaşananlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken, baskında Afgan ve Pakistan uyruklu 10 kaçak göçmenin gözaltına alındığı öğrenildi.