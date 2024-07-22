Çanakkale'de korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Çanakkale'de Ezine merkezli 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.AFAD'dan yapılan açıklamaya göre sarsıntı yerin 10,23 kilometre derinliğinde gerçekleşti.İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMAİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'de meydana gelen depremin ardından yaptığı açıklamada, olumsuz bir ihbarın olmadığını açıkladı.Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Çanakkale Ezine'de , 4.7büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.ÇANAKKALE VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMAÇanakkale Valisi Ömer Toroman da Ahaber'e yaptığı açıklamada, meydana gelen depremin ardından kendilerine olumsuz bir ihbarın gelmediğini belirtti.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.Yılmaz, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:"Çanakkale'de meydana gelen, İstanbul ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD ve ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."