Başıboş köpek terörü! Biri dudağından tuttu diğeri...

Niğde'de 54 yaşındaki bir kadın başıboş iki köpeğin saldırısına uğradı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda kadının imdadına çevredeki vatandaşlar yetişerek büyük korku yaşayan kadını kurtardı.Olay, dün akşam saatlerinde Niğde'nin Altunhisar ilçesinde meydana geldi. İlçedeki Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde bakım personeli olarak çalışan Meryem Birol (54), iş yerinden çıkıp evine gittiği esnada Çiftlik kavşağı terminal önünde bölgedeki bir fabrikanın 2 köpeği tarafından saldırıya uğradı.Korku dolu anları anlatan 54 yaşındaki kadın; "İşten çıkıp evime gitmek üzereyken 2 köpek saldırdı. Kaçacak yer bulamadım, biri dudağımdan tuttu, biri kolumdan yerde sürüklediler. Yardım edin diye bağırdım" dedi.Etraftakilerin yardımı ile köpeklerin elinden zorla kurtulan; sol kolu, sol bacağı, ağız ve burun kenarı köpekler tarafından ısırılan Meryem Birol ilk olarak Altunhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Meryem Birol Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavisi devam eden Meryem Birol yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı;İşten çıkıp evime gitmek üzereyken 2 köpek saldırdı. Kaçacak yer bulamadım, biri dudağımdan tuttu, biri kolumdan yerde sürüklediler. 'Yardım edin' diye bağırdım ancak kimse gelmedi. Orada bir iş yeri var, biri elinde demirle geldi, vurdu ama köpekler bırakmadı yine. Bacaklarım ve kolum oyuk şimdi. İlk olarak Altınhisar Hastanesi'ne gittim oradan buraya sevk ettiler. Burada da sanki yorgan diker gibi benim o etleri diktiler.Kolum uyuşuk, dudağımdaki damar kopmuş. İlla ölmemiz mi gerekiyor? Ben korkuyorum, tek başına yaşayan biriyim, işe gidip geliyorum. Ben bu korkuyu gerçekten nasıl atacağımı bilmiyorum. Gözümü kapatacağım zaman iki tane köpeğin üstüme geldiğini görüyorum. Köpekler sahipli, şikayetçiyim. İlla ki ölmemiz mi gerek? Benim hiç kimsem yok. Tek başına yaşayan biriyim. Enfeksiyondan bacağım kesilse kim bakar bana?Başıboş sokak köpekleri için yasa teklifinin kısa süre içerisinde hayata geçirilmesi bekleniyor. Merakla beklenen yasa öncesi başıboş köpek sorunuyla ilgili çarpıcı veriler ortaya çıktı. Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği, 2007 yılından bu yana başıboş sokak köpeklerinin saldırıları sonucu yaşamını yitiren tüm vatandaşların isimlerini, yaşlarını, şehirlerini ve ölüm gerekçelerini tek tek çıkararak durumun vahameti bir kez daha gözler önüne serildi.Yapılan detaylı araştırma kapsamında, özellikle son 2 yılda köpek saldırıları sonucu yaşamını yitiren kişilerin sayısında hızlı bir artış görüldü. 2022 yılında 31, 2023 yılında 31, 2024 yılında ise 12 kişi bu saldırılar sonucu hayattan koptu. 2022 yılı sonrası hayatını kaybeden 74 kişinin 25'ini 18 yaş altı çocuklar kapsadı.35 kişinin ise 30 yaş altında olduğu belirlendi. Yaşamını yitirenlerin 46'sını erkekler, 28'ini ise kadınlar oluşturdu.Son 2 yılda başıboş köpeklerin sebep olduğu ölümlerin gerekçeleri de ayrı ayrı sıralandı. Verilere göre bu ölümlerin 49 tanesi, "köpeklerin neden olduğu trafik kazaları" dolayısıyla meydana geldi. 7 kişi köpeklerin saldırısı esnasında can verdi. 14 kişi köpeklerin kovalaması sırasında yaşamını yitirdi. 2 vatandaş kist hidatik, bir diğer 2 vatandaş ise kuduz sebepli hayatını kaybetti.