Başıboş köpek terörü! Biri dudağından tuttu diğeri...
Niğde'de başıboş iki köpeğin saldırısına uğrayan 54 yaşındaki kadın dakikalarca köpeklerden kurtulmak için mücadele etti. O korku dolu anlar kameralara anbean yansıdı.
Niğde'de 54 yaşındaki bir kadın başıboş iki köpeğin saldırısına uğradı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda kadının imdadına çevredeki vatandaşlar yetişerek büyük korku yaşayan kadını kurtardı.
"EVİNE GİTTİĞİ ESNADA SALDIRIYA UĞRADI"
Olay, dün akşam saatlerinde Niğde'nin Altunhisar ilçesinde meydana geldi. İlçedeki Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde bakım personeli olarak çalışan Meryem Birol (54), iş yerinden çıkıp evine gittiği esnada Çiftlik kavşağı terminal önünde bölgedeki bir fabrikanın 2 köpeği tarafından saldırıya uğradı.
"KAÇACAK YER BULAMADIM"
Korku dolu anları anlatan 54 yaşındaki kadın; "İşten çıkıp evime gitmek üzereyken 2 köpek saldırdı. Kaçacak yer bulamadım, biri dudağımdan tuttu, biri kolumdan yerde sürüklediler. Yardım edin diye bağırdım" dedi.
KÖPEKLERDEN CANINI ZOR KURTARDI
Etraftakilerin yardımı ile köpeklerin elinden zorla kurtulan; sol kolu, sol bacağı, ağız ve burun kenarı köpekler tarafından ısırılan Meryem Birol ilk olarak Altunhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Meryem Birol Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavisi devam eden Meryem Birol yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı;
"YORGAN DİKER GİBİ ETLERİMİ DİKTİLER"
İşten çıkıp evime gitmek üzereyken 2 köpek saldırdı. Kaçacak yer bulamadım, biri dudağımdan tuttu, biri kolumdan yerde sürüklediler. 'Yardım edin' diye bağırdım ancak kimse gelmedi. Orada bir iş yeri var, biri elinde demirle geldi, vurdu ama köpekler bırakmadı yine. Bacaklarım ve kolum oyuk şimdi. İlk olarak Altınhisar Hastanesi'ne gittim oradan buraya sevk ettiler. Burada da sanki yorgan diker gibi benim o etleri diktiler.
"ÖLMEMİZ Mİ GEREKİYOR?"
Kolum uyuşuk, dudağımdaki damar kopmuş. İlla ölmemiz mi gerekiyor? Ben korkuyorum, tek başına yaşayan biriyim, işe gidip geliyorum. Ben bu korkuyu gerçekten nasıl atacağımı bilmiyorum. Gözümü kapatacağım zaman iki tane köpeğin üstüme geldiğini görüyorum. Köpekler sahipli, şikayetçiyim. İlla ki ölmemiz mi gerek? Benim hiç kimsem yok. Tek başına yaşayan biriyim. Enfeksiyondan bacağım kesilse kim bakar bana?
SON İKİ YILDA ÖLÜM SAYILARI ARTTI
Başıboş sokak köpekleri için yasa teklifinin kısa süre içerisinde hayata geçirilmesi bekleniyor. Merakla beklenen yasa öncesi başıboş köpek sorunuyla ilgili çarpıcı veriler ortaya çıktı. Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği, 2007 yılından bu yana başıboş sokak köpeklerinin saldırıları sonucu yaşamını yitiren tüm vatandaşların isimlerini, yaşlarını, şehirlerini ve ölüm gerekçelerini tek tek çıkararak durumun vahameti bir kez daha gözler önüne serildi.
Yapılan detaylı araştırma kapsamında, özellikle son 2 yılda köpek saldırıları sonucu yaşamını yitiren kişilerin sayısında hızlı bir artış görüldü. 2022 yılında 31, 2023 yılında 31, 2024 yılında ise 12 kişi bu saldırılar sonucu hayattan koptu. 2022 yılı sonrası hayatını kaybeden 74 kişinin 25'ini 18 yaş altı çocuklar kapsadı.
ÖLENLERİN YARISI GENÇ
35 kişinin ise 30 yaş altında olduğu belirlendi. Yaşamını yitirenlerin 46'sını erkekler, 28'ini ise kadınlar oluşturdu.
KÖPEKLERİN NEDEN OLDUĞU TRAFİK KAZALARI
Son 2 yılda başıboş köpeklerin sebep olduğu ölümlerin gerekçeleri de ayrı ayrı sıralandı. Verilere göre bu ölümlerin 49 tanesi, "köpeklerin neden olduğu trafik kazaları" dolayısıyla meydana geldi. 7 kişi köpeklerin saldırısı esnasında can verdi. 14 kişi köpeklerin kovalaması sırasında yaşamını yitirdi. 2 vatandaş kist hidatik, bir diğer 2 vatandaş ise kuduz sebepli hayatını kaybetti.