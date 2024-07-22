Bakan Yerlikaya duyurdu! 4 ilde 'Kuyu-11' operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilere de göz açtırmayacağız' vurgusu yaparak, "İstanbul merkezli 4️ ilde elebaşılığını Tuncer Aslan'ın yaptığı Tefecilik suçunu işleyen Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen "KUYU-11" operasyonlarında 6️1 şüpheli yakalandı." açıklamasında bulundu.