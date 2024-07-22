Apple'dan yeni güncelleme: iOS 17.6 ile gelecek özellikler belli oldu

Apple, iOS 18'i tanıttıktan sonra iOS 17.6 sürümünü yakın bir zamanda kullanıcılara sunacak. Yapı numarası 21G79 olan bu sürüm, beta süreci boyunca özellik açısından hafif kalmıştı. Bu nedenle büyük olasılıkla hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri içerecek.İddia daha önce birçok kez doğru tahminlerde bulunan bir hesap tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Bu hesap, kısa bir süre önce iOS 17.5.2 sürümünün iptal edildiğini ve muhtemelen iOS 17.6 için yol açıldığını öne sürmüştü. Peki iOS 17.6 özellikleri nasıl olacak?Hatırlatmak gerekirse Apple, iOS 18'in ilk geliştirici betasını kullanıma sunduktan kısa bir süre sonra iOS 17.6'nın beta testine başlamıştı.Şu ana kadar bilinen tek yeni özellik, MLS Season Pass izleyicileri için Apple TV uygulamasında bulunan 'Yakalama' (Catch Up) işlevi olacak. Bu özellik, yayına geç katılan kullanıcıların önemli anları izleyerek kaçırdıkları yeri izlemelerine olanak tanıyor.iOS 18 sürümünün özelliklerine de değinmekte fayda var. Öncelikle iOS 18 çıkış tarihi bu sonbahar dönemi olarak açıklandı. Tarihsel olarak baktığımızda büyük iOS sürümleri genelde eylül ayında yayınlanıyor. Muhtemelen iOS 18 de 2024 Eylül ayında çıkacaktır.iOS 18, ana ekranda uygulama simgelerini istediğiniz yere yerleştirme, yeni koyu ve renkli uygulama simgesi seçenekleri, uyumlu cihazlar için Apple Intelligence gibi birçok yeni özellik içerecek. Peki iOS 18 alacak telefonlar hangileri?iPhone 15iPhone 15 PlusiPhone 15 ProiPhone 15 Pro MaxiPhone 14iPhone 14 PlusiPhone 14 ProiPhone 14 Pro MaxiPhone 13iPhone 13 miniiPhone 13 ProiPhone 13 Pro MaxiPhone 12iPhone 12 miniiPhone 12 ProiPhone 12 Pro MaxiPhone 11iPhone 11 ProiPhone 11 Pro MaxiPhone XSiPhone XS MaxiPhone XRiPhone SE (2. nesil veya daha yeni modeller)