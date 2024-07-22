Apple'dan yeni güncelleme: iOS 17.6 ile gelecek özellikler belli oldu
Apple, iOS 17'nin son sürümü olması beklenen iOS 17.6'yı yayınlamak için kolları sıvadı. Yeni güncelleme iPhone'lardaki çeşitli yazılım hatalarını düzeltmeye odaklanırken, dişe dokunur tek bir yeniliğe sahip olacağı belirtildi.
Apple, iOS 18'i tanıttıktan sonra iOS 17.6 sürümünü yakın bir zamanda kullanıcılara sunacak. Yapı numarası 21G79 olan bu sürüm, beta süreci boyunca özellik açısından hafif kalmıştı. Bu nedenle büyük olasılıkla hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri içerecek.
İddia daha önce birçok kez doğru tahminlerde bulunan bir hesap tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Bu hesap, kısa bir süre önce iOS 17.5.2 sürümünün iptal edildiğini ve muhtemelen iOS 17.6 için yol açıldığını öne sürmüştü. Peki iOS 17.6 özellikleri nasıl olacak?
IOS 17.6 İLE APPLE TV'YE YENİ ÖZELLİK
Hatırlatmak gerekirse Apple, iOS 18'in ilk geliştirici betasını kullanıma sunduktan kısa bir süre sonra iOS 17.6'nın beta testine başlamıştı.
Şu ana kadar bilinen tek yeni özellik, MLS Season Pass izleyicileri için Apple TV uygulamasında bulunan 'Yakalama' (Catch Up) işlevi olacak. Bu özellik, yayına geç katılan kullanıcıların önemli anları izleyerek kaçırdıkları yeri izlemelerine olanak tanıyor.
IOS 18 GELİYOR
iOS 18 sürümünün özelliklerine de değinmekte fayda var. Öncelikle iOS 18 çıkış tarihi bu sonbahar dönemi olarak açıklandı. Tarihsel olarak baktığımızda büyük iOS sürümleri genelde eylül ayında yayınlanıyor. Muhtemelen iOS 18 de 2024 Eylül ayında çıkacaktır.
iOS 18, ana ekranda uygulama simgelerini istediğiniz yere yerleştirme, yeni koyu ve renkli uygulama simgesi seçenekleri, uyumlu cihazlar için Apple Intelligence gibi birçok yeni özellik içerecek. Peki iOS 18 alacak telefonlar hangileri?
IOS 18 ALACAK CİHAZLAR
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone SE (2. nesil veya daha yeni modeller)