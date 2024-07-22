Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan altın fiyatları yeni haftaya hafif bir yükselişle başladı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 22 Temmuz 2024 altın fiyatları.

FED'in politika faizlerini yakın zamanda indirmeye başlayacağına ilişkin tahminler altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.Serbest piyasada gram altın 2.561,51 TL'den, çeyrek altın ise 4.277,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler 'Altın fiyatları ne kadar?' diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 22 Temmuz 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 2.561,04Satış 2.561,51Alış 4.221,00Satış 4.277,00Alış 8.468,00Satış 8.545,00Alış 16.910,00Satış 17.037,00Alış 2.405,57Satış 2.405,95