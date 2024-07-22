ABD medyası adayı belirledi: TIME dergisinden Biden ve Kamala Harris kapağı

ABD seçimlerinde beklenilen oldu ve Başkan Joe Biden, adaylıktan çekildiğini duyurdu.Biden'ın adaylıktan çekildiğini açıklamasının ardından ise gözler, yeni adayın kim olacağına çevrildi.Yeni adaya en güçlü ve en uygun isim olarak ise Joe Biden'in yardımcısı Kamala Harris gösterildi.Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekileceğini açıklaması dünya basınında geniş yer bulurken, ABD medyası ise seçimini yaptığını attığı başlık ve görsellerle duyurdu.ABD'nin ünlü haber ve politika dergisi TIME, Başkan Biden'ın adaylık yarışından çekilerek yerine yardımcısı Kamala Harris'i destekleme kararını kapağına taşıdı.Biden ve Trump'ın yaptığı müzakereye kapakta atıf yapan dergi, kırmızı zeminde Biden'ı kadrajdan çıkardı, Harris'i ise kadraja girerken gösterdi.Adaylıktan çekildiğini açıklayan Biden, sonraki açıklamasında ise Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e tam destek verdi.