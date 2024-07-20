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İzmir'de korkunç kaza! Yolcu treni otomobile çarptı

İzmir'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait yolcu treni, hemzemin geçitte otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle otomobil içerisindeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Ekleme: 20.07.2024 - 13:30 Güncelleme: 20.07.2024 - 13:35 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de korkunç kaza! Yolcu treni otomobile çarptıKaza, bugün saat 09.00 sıralarında Menemen ilçesinde bulunan Yahşelli Mahallesi hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan TCDD'ye ait yolcu treni, hemzemin geçitte otomobile çarptı.


İzmir'de korkunç kaza! Yolcu treni otomobile çarptı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucu araç içerisinde bulunan sürücü Mehmet Akkurt ile yolcu konumundaki eşi Bediha Akkurt ve annesi Emine Akkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin koordineli çalışmaları sonucu hayatını kaybeden 3 kişi araç içerisinden çıkarıldı. Cenazeler ise İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İzmir'de korkunç kaza! Yolcu treni otomobile çarptı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.