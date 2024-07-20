CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden suya rekor zam! Yüzde 446 oranında...

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Kurulu'nda suya zam kararı alındı. Alınan kararla birlikte meskenlerde 5 metreküpe kadar 1,83 TL olan suyun birim fiyatı yüzde 446 zam gelerek 10 TL oldu. Zammın önümüzdeki aydan itibaren uygulanacağı öğrenildi.CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Kurulu Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantı salonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Mecliste 5 gündem maddesi görüşüldü.Gündem maddeleri arasında su israfının önüne geçilmesi, su tüketimi artması ile birlikte yapılan yatırım miktarının yüksek olması, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından elektrik fiyatlarına yüzde 38-50 oranında yapılan zam ile üretim- dağıtım maliyetlerinin artması gibi nedenlerden dolayı 2024 yılı Su Tarifeleri Cetvellerinin güncellenmesi ile ilgili Abone İşleri Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı oy çokluğu ile kabul edildi. AK Parti grubu karara ret verdi.CHP'li Antalya büyükşehir Belediyesinin zam kararının ardından meskenlerde 5 metreküpe kadar 1,83 TL olan suyun birim fiyatı yüzde 446 zam gelerek 10 TL oldu. 20,47 TL olan 06-20 metreküp su fiyatı aynı kaldı.20 metreküp üzeri 33,56 TL olan birim fiyatı ise 21-40 metreküp olarak düzenlenerek 50,34 TL oldu. 40 metreküp üzeri ise 71,93 TL olarak belirlendi. Mesken ve ofislerde 20 metreküpe kadar 20,47 TL olan birim fiyatı aynı kaldı. 20 metre küp üzeri ise 33,56 TL'den yüzde 24 zam yapılarak 71,93 TL oldu. Zammın önümüzdeki aydan itibaren uygulanacağı öğrenildi.CHP'li İsanbul Büyükşehir Belediye (İBB) de geçtiğimiz mayıs ayında kullanım miktarına göre konutta yüzde 53'e, iş yerinde de yüzde 60'a varan oranlarda zam yapmıştı.CHP'li İzmir Belediyesi'nde de suya yüzde 45 oranında zam yapılmıştı. Yeni tarifenin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağı açıklandı.