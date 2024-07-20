Aynı köyde bir gün arayla iki yangın: 6 ev kullanılmaz hale geldi

Olay, Yapraklı ilçesine bağlı Kullar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde dün sabah saatlerinde bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında alevlere teslim olan iki ev kullanılmaz hale geldi.Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Aynı köyde, bugün farklı bir yangın daha çıktı. Hüseyin Şentürk'e ait evde henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın, çevredeki evlere de sıçradı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi. İki yangının birbiri ile bağlantısının olmadığı öğrenildi.