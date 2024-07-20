Aynı bölgeden 3.vaka... Köpek saldırısına uğrayıp hastanelik oldu

Olay, sabah saatlerinde İzmit ilçesi Anıtpark Meydanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, sabah erken saatlerde seyir halinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, yerde yatan bir köpeğin aniden saldırısına uğradı. Başıboş köpek tarafından ısırılan ve yaralanan vatandaş, kendini hastaneye zor attı. Çevredeki kişiler, köpeğin vatandaşa saldırdığını görünce ayırmak için adeta seferber oldu. Başıboş köpek, saldırmaya dakikalarca devam ederek vatandaşın bacağını ısırdı ve kanlar içinde bıraktı.Tedavi olmak üzere hastaneye giden vatandaş, duydukları karşısında şok oldu. Sabah erken saatlerde köpek tarafından ısırılan Halil Alkan, kendisinin 3. vaka olduğunu öğrendi. Kendisinden birkaç saat önce başka kişilerin de aynı köpek tarafından saldırıya uğradığı ve durumun aynı şekilde gerçekleştiği aktarıldı. Başıboş köpeğin saldırısına uğrayan vatandaş, yapılan tedavilerin ardından taburcu edildi.