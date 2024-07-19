Valilikten vatandaşlara kritik uyarı: 4 gün boyunca etkili olacak
Şırnak Valiliği, kentte yaşayan vatandaşları 4 gün boyunca etkili olacak yoğun sıcaklıklara karşı uyardı. Valilik açıklamasında vatandaşların dikkatli olması istendi.
Şırnak Valiliği, vatandaşları aşırı sıcaklara karşı uyardı.
Valilik, kentte etkili olması beklenen yüksek sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlarına uyarıda bulundu.
VATANDAŞLARA ÖNÜMÜZDEKİ 4 GÜN İÇİN SICAKLIK UYARISI
aliliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yarından itibaren 4 gün boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi.
Sıcaklıkların en yüksek 35-37 santigrat derece olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, kronik hastalar, çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere vatandaşların saat 11.00 ile 16.00 arasında açık alanlarda bulunmamaları ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Valilik, kentte etkili olması beklenen yüksek sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlarına uyarıda bulundu.
VATANDAŞLARA ÖNÜMÜZDEKİ 4 GÜN İÇİN SICAKLIK UYARISI
aliliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yarından itibaren 4 gün boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi.
Sıcaklıkların en yüksek 35-37 santigrat derece olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, kronik hastalar, çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere vatandaşların saat 11.00 ile 16.00 arasında açık alanlarda bulunmamaları ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.