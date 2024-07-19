O şehirde yaşayanlar dikkat! Suya girmek yasaklandı

Sıcak yaz günlerinde hemen herkes serinlemek için kendini ya klimalı ortamlara ya da yakında gölet, baraj, akarsu bulunuyorsa oralara atıyor.Ancak Şanlıurfa Valiliğinden şehir sakinlerini üzecek bir duyuru yapıldı. Vali Hasan Şıldak tarafından alınan karar sonucunda yapılan duyuruda şehirde boğulma risklerinin önlenmesi amacıyla suya girişler yasaklandı.Boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince açıklanacak tedbirlere uymayanlara taviz verilmeyeceğinin altı önemle çizildi.Söz konusu yasağa uyulmaması durumunda para cezası kesileceği belirtilen uyarıda ise, 'Sulama kanalları, barajlar, göl ve göletler, akarsu, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj, taşkın kontrol tesisi ve benzeri alanlarda her ne sebeple olursa olsun suya girilmesi yasaklandı.Vali Hasan Şıldak'ın imzası ile Kaymakamlıklar, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Belediye Başkanlıkları ve DSİ 15. Bölge Müdürlüğü'ne iletilen Valilik Genel Emri doğrultusunda yapılacak denetimle yasağa uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacaktır' ifadeleri yer aldı.