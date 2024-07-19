MSB açıkladı! 15 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 10 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 10 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi.