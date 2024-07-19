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Beyaz Gazete
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MSB açıkladı! 15 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 10 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ekleme: 19.07.2024 - 15:37 Güncelleme: 19.07.2024 - 15:39 / Editör: Ozge Selin
MSB açıkladı! 15 PKK'lı etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 10 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi.