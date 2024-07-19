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Beyaz Gazete
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İzmir’de PKK operasyonu: 4 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen PKK/KCK Silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekleme: 19.07.2024 - 10:50 Güncelleme: 19.07.2024 - 10:52 / Editör: Ozge Selin
İzmir’de PKK operasyonu: 4 gözaltıİzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun koordinesinde, Terör Suçlarından sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü'nün yürüttüğü PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütlerine yönelik soruşturma başlatıldı. Terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilen toplam 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Ekipler tarafından düzenlenen İzmir geneli eş zamanlı baskınlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.