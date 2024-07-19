Google'dan yeni hizmet! Artık o noktaları bulmak kolaylaşacak

En iyi navigasyon uygulamaları arasında gösterilen Google Haritalar, araç sürücülerine yolculuk sırasında radar noktalarını gösteren özelliğini Türkiye'de yayınladı.Google Haritalar'ın radar bildirim özelliği 2019 yılında kullanıma açılmıştı. Avustralya, Brezilya, ABD, Kanada, İngiltere, Hindistan dahil 40'tan fazla ülkede kullanılabiliyordu. Webtekno'nun haberine göre Google, radar noktası bildirme özelliğini Türkiye'de de kullanıma açtı.Kullanıcılar, Google Haritalar uygulaması ile bir yere giderken yolda küçük bir radar simgesi görecek. Sürücülerin aktif olarak kullanmaları halinde trafiği azaltma potansiyeli olan bu özelliğin aktif edilmesi için aşağıdaki adımların uygulanması gerekiyor:Adım 1: Baloncuk içinde '+' simgesine dokunun.Adım 2: Eklemek istediğiniz bildirime dokunun.Yanlış bildirim eklemeniz halinde geri sayım bitmeden 'Geri al' butonuna dokunun.Google Haritalar'ın yeni özelliği ile bulunduğunuz yerde kaza, yavaşlama, yol çalışması, kapalı şerit, istop etmiş araç, yol üzerinde bir nesne ya da radar noktası bulunup bulunmadığını haritaya ekleyebiliyorsunuz. Böylece aynı yerden geçecek sürücüler, uygulamaya eklenen bildirimi görüp ona göre rotasını değiştirebilecek, yavaşlayabilecek ya da aracı daha dikkatli kullanabilecekler.