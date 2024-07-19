Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Yıldız Hamidiye Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Yıldız Hamidiye Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan daha sonra restorasyon, peyzaj ve iyileştirme çalışmaları tamamlanan Yıldız Sarayı'nın açılış törenine katılmak üzere camiden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Yıldız Hamidiye Camisi'nde kıldı. Cuma namazını burada kılan Erdoğan, çıkışta vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Erdoğan, daha sonra restorasyon, peyzaj ve iyileştirme çalışmaları tamamlanan Yıldız Sarayı'nın açılış törenine katılmak üzere camiden ayrıldı.