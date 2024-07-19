Bakan Şimşek rakamlarla açıkladı! TL'ye güven artıyor

KKM hesaplarının KKM stokunun TL bazında 47 haftadır kesintisiz şekilde gerilediğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TL mevduatın toplam mevduat içindeki payının 19 puanın üzerinde artarak yüzde 51,2 seviyesine ulaştığını bildirdi.TL'ye güvenin arttığını söyleyen Bakan Şimşek, OVP'nin önemli amaçlarından biri olan KKM hesaplarının kademeli olarak azaltılmasında ciddi mesafe aldıklarını açıkladı.Ekonomide dengelenme, dış kaynak girişinin hızlanması, portföy tercihlerinin TL'ye yönelmesi ve rezervlerin artmasıyla birlikte finansal istikrarın daha da güçlendiğini söyleyen Şimşek, "KKM stoku TL bazında zirvesi olan geçen yıl ağustos ayına kıyasla 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı. KKM'nin payı azalırken TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı 19 puanın üzerinde artarak yüzde 51,2 seviyesine ulaştı." dedi.Uyguladıkları politikalarla makro finansal istikrarın güçlendiğini ve ekonominin daha dayanıklı hale geldiğini bildiren Şimşek, "Döviz dönüşümlü KKM hesaplarına uygulanan faiz alt sınırının azaltılması ve firmaların KKM hesaplarındaki vergi istisnasının sona ermesine ilave olarak ağustos ayından itibaren bireysel KKM hesaplarının da stopaja tabi olmasıyla birlikte bu sürecin hızlanmasını bekliyoruz." dedi.