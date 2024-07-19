Bakan Kurum Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi. Bakan Kurum kentteki ziyaretlerine valilikle başladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, öğlen saatlerinde Şanlıurfa'ya geldi. Bakan Kurum, bugün kentteki programları kapsamında ilk önce Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti.
Vali Hasan Şıldak'ın karşıladığı Bakan Kurum, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Valilikteki toplantı basına kapalı devam etti. Bakan Kurum ardından Şanlıurfa'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 2.sınıf İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran'ın cenaze törenine katılacak.